300 Menschen aus der Ukraine in NRW medizinisch versorgt

Bundesweit wurden bislang etwa 1.000 Ukrainerinnen und Ukrainer medizinisch versorgt. Bei den meisten handelt es sich um verletzte Militärangehörige oder Zivilpersonen. Gut ein Drittel kam zur Behandlung einer Krebserkrankung nach NRW.

Wegen des Krieges ist das Gesundheitssystem stark unter Druck geraten. NRW Gesundheitsminister Laumann sagte, Solidarität dürfe keine Worthülse sein. Mit Aufnahme und Versorgung der Patientinnen und Patienten wolle NRW seinen Beitrag leisten, das unsägliche Leid wenigstens etwas zu lindern, das Putin mit seinem verbrecherischen Angriffskrieg ausgelöst habe.

Hilfe so lange wie nötig

Aufnahme und Verteilung der Menschen erfolgt über das sogenannte "Kleeblatt-System" . Eingeführt wurde es 2020 im Zusammenhang mit der Corona Pandemie. Mit dem von Bund und Ländern abgestimmten System soll verhindert werden, dass es regional zu Überlastungen kommt. Seit März 2022 wird das Kleeblatt-System auch zur Verteilung von Menschen eingesetzt, die im Zusammenhang mit dem Ukraine Krieg medizinische Behandlung brauchen.