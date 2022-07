Sommerhilfe des Landes für Obdachlose läuft an

" Nicht nur im Winter, sondern auch bei sommerlicher Hitze sind Menschen, die auf der Straße leben, besonders gefährdet ", sagte NRW -Sozialminister Karl-Josef Laumann ( CDU ) am Mittwoch in Düsseldorf. Häufig sei die gesundheitliche Verfassung der Obdachlosen ohnehin schlecht, extreme Temperaturen könnten da lebensbedrohlich werden. "Neben den Kältehilfen, die wir seit Jahren im Winter finanzieren, unterstützten wir deshalb die Hilfsorganisationen auch in diesem Sommer unbürokratisch“, so Laumann.

Schnelle Hilfe vor der Hitzewelle

Konkret stellt das Land 250.000 Euro zur Verfügung. Nach Auskunft des Sozialministeriums haben bereits 90 Träger der Wohnungslosenhilfe Mittel beim Land beantragt, die Antragsfrist dazu endete am 4. Juli. Laumann sagte zu, dass die Gelder nun " sehr kurzfristig " gezahlt würden.

Konkret verteilt werden die Gelder vom Koordinator der Winterhilfe, Andreas Sellner. Der Caritasmitarbeiter verfügt über die Kontakte zu den örtlichen Verbänden, Initiativen und Organisationen - ein landesweites Netzwerk der Obdachlosenhilfe. Mit der Mittelzusage können die örtlichen Träger bereits einkaufen, sodass die Bedürftigen für die kommende Woche drohende Hitzewelle versorgt sein können.

Das brauchen Obdachlose im Sommer

Andreas Sellner schildert im Gespräch mit dem WDR , was nun am dringendsten benötigt wird: "Alles, was verschattet, also Sonnensegel oder auch Zelte, die besonders hitzeabweisend sind. Dann natürlich kalte Getränke, Obst und Sonnenschutzmittel." Auch Thermoskannen zum Kühlen der Getränke seien hilfreich.

Beim Verteilen der Hilfsgüter greift man auf die bewährte Struktur der Kältehilfe zurück. Laut Sellner ist es ein Mix aus aufsuchender Hilfe, bei der Mitarbeitende der Organisation zu den Obdachlosen gehen, und der Ausgabe über bekannte Anlaufstellen. Zudem würden Gutscheine für den Einzelhandel verteilt, damit sich Betroffene eigenständig mit kalten Getränken versorgen können.