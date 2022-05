Mehr Lehrkräfte und Polizei: Stimmt das wirklich?

In NRW ist die Kriminalität insgesamt zwar gesunken. Doch in Leichlingen wurden zuletzt mehrere Geldautomaten gesprengt. Ist die Polizei also wirklich besser ausgestattet als vor fünf Jahren? "Keine Behörde hat weniger Menschen als vorher" sagt Reul und verweist darauf, dass die Zahl der Polizeivollzugsbeamten während seiner Amtszeit um 600 Stellen gestiegen sei – von 39.000 auf rund 40.500 im Oktober vergangenen Jahres.

Wahlplakat von Herbert Reul: Der Innenminister wirbt mit Sicherheit

Gewerkschaft der Polizei: 17 Behörden haben weniger Polizeibeamte