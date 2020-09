Was Reul gegen Rechtsextreme in der Polizei tun will

Die am Mittwoch von NRW -Innenminister Herbert Reul ( CDU ) öffentlich gemachte, neue Dimension von Rechtsextremismus in der Polizei hat am Donnerstag auch den NRW-Landtag beschäftigt. In einer kurzfristig anberaumten Unterrichtung des Landtags sagte Reul: "Wer extremistisch handelt, verwirkt sein Recht, diese Uniform zu tragen."