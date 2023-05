Haftentlassung wegen Richter-Urlaub: Fall Naki im Landtag

"Eine Bewertung steht mir nicht zu" , sagte Justiz-Staatssekretärin Daniela Brückner (Grüne) am Mittwoch im Rechtsausschuss des Düsseldorfer Landtags unter Verweis auf die richterliche Unabhängigkeit. NRW-Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) nahm nicht teil, ließ sich entschuldigen.

Anlass für die Debatte im Ausschuss war folgender Fall: Fast zwei Jahre nach Prozessbeginn am Aachener Landgericht war der Untersuchungshaftbefehl gegen den angeklagten früheren Profi-Fußballer Deniz Naki aufgehoben worden. Das bestätigte ein Gerichtssprecher am Montag in Aachen.