CDU und Grüne zu Abschiebungen

CDU und Grüne griffen den Vorwurf der Untätigkeit bei Abschiebungen auf: Gregor Golland (CDU) sagte, es seien bundesgesetzliche Regelungen, die eine Abschiebung blockierten. Zudem habe das Verwaltungsgericht Bonn eine geplante Abschiebung verhindert. Zu diesem konkreten Fall sagte Julia Höller (Grüne): Ob eine Abschiebung möglich ist, würden nicht die Abgeordneten entscheiden, sondern Gerichte, " das nennen wir Rechtsstaat ".

Höller nannte es populistisch, dass die FDP in ihrem Antrag zur Debatte die Themen Prävention und Abschiebungen verknüpft. "Beides hat nichts miteinander zu tun" , so Höller. Der Großteil der Islamisten sei in Deutschland geboren und würde sich hier radikalisieren. "Eine umfassende Arbeitsmarkt-Integration ist die beste Prävention" , meinte Höller.

Offene Frage der Finanzierung der Präventionsarbeit