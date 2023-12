Warum das Gehörlosengeld seit 25 Jahren nicht erhöht wird

CDU und Grüne verweisen auf Haushaltslage

In einem Bericht teilt das Gesundheits- und Sozialministerium den Abgeordneten mit: "Eine gesetzgeberische Initiative zur Ausweitung des anspruchsberechtigten Personenkreises oder zur Erhöhung des Gehörlosengeldes ist seitens der Landesregierung derzeit nicht geplant."

In der Ausschuss-Sitzung führten die regierungstragenden Fraktionen CDU und Grüne aus, warum. Es liege an der angespannten Haushaltslage, die Mehrausgaben für das Gehörlosengeld aktuell nicht zulasse. Dennis Sonne von den Grünen rechnet vor: Würde man die Altersgrenze von 18 Jahren kippen, dann müsste das Land zwei Millionen Euro mehr pro Jahr für das Gehörlosengeld ausgeben.

Neben der Ausweitung des Kreises der Berechtigten, fordern SPD, FDP und AfD auch eine Erhöhung des monatlichen Beitrags. Dazu sagt Dennis Sonne im Ausschuss: "Es ist berechtigt, mehr zu fordern." Im Gespräch mit dem WDR rechnete er vor, dass eine Erhöhung auf 100 Euro in der Landeskasse mit weiteren fünf Millionen Euro zu Buche schlagen würde. Auch der SPD -Abgeordnete Josef Neumann, Vorsitzender des Gesundheitsausschusses, äußerte sich im WDR. Er verweist darauf, dass eine Stunde Gebärdendolmetschen zwischen 100 und 200 Euro koste und diese zum Beispiel bei Behördengängen nötig sei.

Andere Bundesländer mit automatischer Erhöhung

CDU und Grüne betonten, dass NRW zu den wenigen Bundesländern gehöre, die überhaupt ein Gehörlosengeld zahlen. Aus dem Bericht des Gesundheitsministeriums geht hervor, dass es in der Hälfte aller Länder ein Gehörlosengeld gibt. Drei von ihnen haben, wie NRW, keine automatische Erhöhung, aber dort ist der Betrag deutlich höher: So zahlt Brandenburg 106,60 Euro pro Monat, Sachsen 150 Euro und Thüringen 172 Euro. Eine dynamische Anpassung über die Rentenerhöhung gibt es in Berlin (168,35 Euro), Hessen (165 Euro) und Sachsen-Anhalt (61,30 Euro).