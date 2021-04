Landtag streitet um Impftempo und Corona-Strategie

SPD wirft Laschet Schönfärberei vor

SPD-Landeschef Thomas Kutschaty

Die Sozialdemokraten zweifelten die Vertrauenswürdigkeit des Kanzlerkandidaten Laschet an. SPD -Fraktionschef Thomas Kutschaty warf dem CDU -Chef vor, "den Mund zu voll zu nehmen" - etwa wenn der Ministerpräsident das Impftempo in NRW mit den USA vergleiche. "Wer um Vertrauen wirbt, der sollte ehrlich sein. " Laschet solle mit den "maßlosen Übertreibungen" aufhören.

So hätten in NRW erst rund sieben Prozent der Menschen die zweite Impfung bekommen, so Kutschaty. Der Oppositionsführer sagte, dass die Impfquote in den wohlhabenden Vierteln des Landes höher seien als in ärmeren Quartieren.

Grüne: Laschet redet, handelt aber nicht

Grünen-Fraktionsvorsitzende Verena Schäffer

Grünen-Fraktionsvorsitzende Verena Schäffer sagte, viele Bürger müssten noch Monate auf Impfungen warten: "Streuen Sie den Menschen doch bitte keinen Sand in die Augen." Der Ministerpräsident habe außer dem Verweis auf Impfungen keine Strategie, um die Inzidenzzahlen zu senken. "Herr Laschet redet, er handelt nicht." Eben diesen Vorwurf hatte Laschet unlängst Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock gemacht.

FDP -Fraktionschef Christof Rasche warb dafür, Geimpften ihre Grundrechte schnell wieder zurückzugeben. Auch die Modellversuche für Öffnungen sollten fortgesetzt werden. AfD -Fraktionschef Markus Wagner warnte unter anderem vor einer "Insolvenzwelle" durch den andauernden Lockdown.

Stand: 28.04.2021, 12:05