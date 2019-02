Kohleausstieg: Der strittige Konsens

Die Dörfer

Die Grüne Monika Düker forderte einen sofortigen Stopp der Abrissarbeiten in den Dörfern, in denen umgesiedelt wird. Laschet sicherte zunächst nur zu, man werde zeitnah mit den Bewohnern der Dörfer in Dialog treten. Am 14. März soll es ein Treffen in Erkelenz-Keyenberg geben.

Für die Dörfer, die am Rand der Tagebaue bestehen bleiben, sicherte Laschet Verbesserungen zu. Hier geht es um die Frage, wie weit die Bagger heranrücken dürfen.