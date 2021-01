Landtag: Opposition wirft Land Corona-Chaos vor

Die Oppositionsfraktionen SPD und Grüne haben die Corona-Krisenpolitik der Landesregierung kritisiert. NRW habe "Schlupflöcher" in die Vereinbarungen von Bund und Ländern "hineingebastelt", sagte SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty am Dienstag in Düsseldorf bei einer Sondersitzung des Landtags.