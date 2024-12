Die Hilfsgelder in Höhe von 320.000 Euro sollen in drei Bereichen eingesetzt werden.

1. Humanitäre Soforthilfe

Hier sind drei Organisationen im Libanon beteiligt: " Action Medeor " verteilt medizinische Hilfsgüter und lebensnotwendige Medikamente zur Versorgung der Bevölkerung. Über "Friedensdorf International" und "Thimar" werden Fahrzeuge für die mobile Essensausgabe finanziert. "Thimar" verteilt laut NRW-Staatskanzlei "Essen an die Binnenflüchtlinge aus dem Südlibanon, versorgt arme Menschen in entlegenen Bergdörfern und leistet so einen wichtigen Beitrag zur Ernährungssicherung im Libanon" .

2. Unterstützung des Wiederaufbaus

Hier ist die Organisation " Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. " beteiligt. "Kleinst- und Kleinunternehmen erhalten individuell zugeschnittene Finanzhilfen, mit denen sie ihre Geschäftsräume renovieren oder dringend benötigte Ausstattung und Material für die Wiederaufnahme ihres Geschäftsbetriebs finanzieren können." Beispielsweise über Solar-Module könne die Abhängigkeit vom öffentlichen Netz in Zeiten regelmäßiger Stromausfälle verringert werden.

3. Versorgung von brandverletzten Kindern