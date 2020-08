NRW-SPD will Ausweitung der Corona-Tests

Neue Teststrategie gefordert

Darum sei eine neue Teststrategie dringend nötig, meinte Kutschaty, und die bedeute "testen, testen, testen" . Anfangen müsse man mit regelmäßigen Tests bei Personengruppen, die viel Kontakt haben. Dazu zählt er Lehrerinnen und Lehrer, Altenpfleger, Erzieherinnen. Das passiere "bis heute nicht ausreichend in Nordrhein-Westfalen."

Fakt ist: In NRW können sich alle Beschäftigten an öffentlichen und privaten Schulen sowie in der Kindertagesbetreuung im Zeitraum vom 3. August bis zum 9. Oktober 2020 alle 14 Tage freiwillig auf das Coronavirus testen lassen. Die Kosten trägt das Land. Das betrifft nach Angaben der Landesregierung rund 153.00 Beschäftigte in der Kindertagesbetreuung und über 210.000 Beschäftigte an den Schulen.