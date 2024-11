Großkundgebung gegen Sozialkürzungen: "Mit dem Rücken zur Wand"

Laumann verteidigt Kürzungen

Nur klein zu sehen, aber gut zu verstehen: Karl-Josef Laumann

Dann geht ein lautes Pfeifkonzert los, NRW-Sozialminister Karl-Josef Laumann ( CDU ) hat die Bühne betreten. Er erklärt, die Landesregierung habe klare Prioritäten, " wir satteln drauf bei Bildung, Kitas und im sozialen Wohnungsbau ". Die Priorisierung habe verhindert, dass bei den " Ärmsten der Armen " gespart werde. In seinem Etat sei "die größte Einzelzuweisung für die Freie Wohlfahrtspflege ... " - der Rest des Satzes geht in einem höhnischen tausendstimmigen " Buuuuh " unter.

Laumann gesteht ein, dass es allein im Etat seines Ministeriums Kürzungen von 30 Millionen Euro gebe. Aber die NRW-Landesregierung habe immerhin im Gegensatz zur Bundesregierung einen Haushalt vorgelegt.

Dann zeigt der Minister noch Verständnis " für alle, die heute hier sind ", er sei als Sozialpolitiker froh, dass die Kürzungen nicht " sang- und klanglos vorübergehen ". Dies quittiert die Menge mit einer Mischung aus Buh-Rufen und Pfiffen. Für die Zukunft hofft Laumann auf eine bessere Einnahmesituation für das Land und wieder mehr Geld für Soziales.

"Wer kürzt, dem fehlt es an Bildung"

Mitarbeitende des ALZ, Tochter der Diakonie Mark-Ruhr.

Auf einer kleinen Anhöhe der Rheinwiese stehen Mitarbeitende der " Arbeit-Leben-Zukunft GmbH " (ALZ), einer Tochtergesellschaft der Diakonie Mark-Ruhr. Auf ihrem Plakat steht: "Wer kürzt, dem fehlt es an Bildung" . Der Spruch stammt von den Jugendlichen, die von der ALZ ausgebildet werden, erklärt die Geschäftsführerin Annette Jeschak. Die Azubis hätten einen besonderen Förderbedarf, 70 Prozent von ihnen seien Menschen mit Behinderung.

Die Geschäftsführerin hat gerade Karl-Josef Laumann zugehört. Fehlt es ihm an Bildung? "Ihm fehlt es an der Umsetzung seiner Bildung" , meint sie. Durch die Kürzungen des NRW-Haushalts 2025 drohten in ihrem Bereich Schließungen. Dabei würde es doch gerade die Einnahmeseite der Regierung stärken, wenn mehr Menschen mit Förderbedarf in den ersten Arbeitsmarkt integriert würden, sagt die Geschäftsführerin mit Verweis auf die Rede von Laumann.