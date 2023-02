Kritische Infrastruktur: NRW muss beim Schutz nachbessern

Besonders prekär ist der Mangel an IT-Fachleuten, weil das Land sie immer noch zu schlecht bezahle. Für weniger als 80.000 Jahresgehalt komme niemand freiwillig in den öffentlichen Dienst, die Tarifverträge aber sehen solche Gehälter nicht vor. Die Experten nannten auch noch andere Defizite, etwa die flächendeckende Notstromversorgung in Krankenhäusern. Manche Kliniken berichteten von wenigen Stunden, die man im Falle eines Blackoutes noch Strom habe, hieß es im Landtag.

Wer hat den Hut auf?

Uneinig waren sich die Fachleute in der Frage, wie der Schutz der kritischen Infrastruktur in Zukunft verbessert werden könnte. Einer war der Ansicht, dass die Kommunen mehr Verantwortung bräuchten, weil sie sich am besten in der eigenen Gegend auskennen. Ein anderer plädierte dafür, dass das Land das Management im Katastrophenfall an sich reißen sollte, um zentral Aufgaben und Ressourcen verteilen zu können.

Die Landesregierung hat heute viele Hausaufgaben bekommen: Gesetze müssen nachgebessert, Geld bereitgestellt, Personal rekrutiert werden. Und Schutzkonzepte müssen immer mit den Kommunen, anderen Bundesländern und dem Bund abgestimmt werden, weil Zuständigkeiten sich überschneiden können.

Kritischer Zustand

Klar geworden ist, dass der Schutz der kritischen Infrastruktur und damit der Bevölkerung Jahre lang vernachlässigt wurde. Die Flut im Ahrtal 2021, der Angriffskrieg auf die Ukraine mit den Folgen im Bereich der Energieversorgung und die Angriffe auf die Bahn in den vergangenen Wochen und Monaten hat deutlich gemacht, dass die Politik zügig handeln muss.