Sondersitzung: Untersuchungsausschuss Brücke endet mit Kompromiss

Stand: 13.07.2023, 17:12 Uhr

Die Abgeordneten des Landtagsuntersuchungsausschusses zum Desaster um die Rahmedetalbrücke in Lüdenscheid mussten mitten in der Sommerpause zu einer Sondersitzung nach Düsseldorf. SPD und FDP bemängelten, die Landesregierung gebe Akten zu langsam heraus. Am Ende gab es einen Kompromiss.

Von Klaus Scheffer