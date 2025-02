In einem Ranking von Transparency International ist Deutschland von Platz 9 im vergangenen Jahr auf Platz 15 abgerutscht. "Das zeigt, dass es in Deutschland nicht vorangeht mit der Korruptionsbekämpfung und Deutschland ins Hintertreffen gerät" , sagt Alexandra Herzog, die Vorsitzende von Transparency International in Deutschland.

NRW liegt bei der Korruption im Mittelfeld

Im vergangenen Jahr hatte Transparency International auch die Korruption der einzelnen Bundesländer miteinander verglichen. Dabei landete Thüringen auf Platz eins, Bremen auf dem letzten Platz. NRW lag im Mittelfeld. Zuletzt war in Nordrhein - Westfalen im Januar ein Korruptionsverdacht rund um den landeseigenen Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB) bekannt geworden.

Bei der Vergabe von Aufträgen für die Sanierung der Beleuchtung in der Düsseldorfer Staatskanzlei wurden Mitarbeiter des Betriebs bestochen, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft und des Landeskriminalamts. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Millionen Euro.

BLB stand schon mehrmals in der Kritik

Es ist nicht das erste Mal, dass der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW in der Kritik steht. In den Jahresberichten des Landesrechnungshofes werden dem BLB regelmäßig Versäumnisse, Ungenauigkeiten und Intransparenz vorgeworfen. Der Landesrechnungshof kritisiert auch, dass es kein digitales Vergabesystem gebe, das helfen könne, Korruption vorzubeugen.

Korruptionsfall auch in Bottrop

Ein weiterer Korruptionsfall wird seit dieser Woche vor dem Essener Landgericht verhandelt. Vier Menschen sitzen dort auf der Anklagebank: der ehemalige Chef des Bereichs Recht und Ordnung in Bottrop und seine Frau. Außerdem der Gründer einer Sicherheitsfirma und dessen Frau, geschäftsführende Gesellschafterin der Firma. Jahrelang soll der ehemalige Ordnungsamtschef seine Position ausgenutzt haben, um der Firma Aufträge zukommen zu lassen.