Kommentar: Spielt verdammt nochmal "L'amour toujours"

Bald ist Rheinkirmes in Düsseldorf, tausende Besucher, volle Festzelte. Ich will, dass der Song läuft. Und dann soll jedes Mal Polizei kommen und jeden rausziehen, der rechtsextreme Parolen singt. Der Rest soll währenddessen aber feiern, Altbier trinken und knutschen, sich am Leben und daran erfreuen, wovon der Song handelt – was tief menschlichem – der großen Liebe.

Also egal ob Bierzeltbank oder Bankdrücken. Spielt "L'amour toujours". Alles andere ist nur ein Reflex, der uns das Gefühl gibt, gegen ein Problem etwas getan zu haben. Ohne wirklich was getan zu haben – und das wäre fatal.