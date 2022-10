Wintersemester: So gehen NRW-Hochschulen mit hohen Energiekosten und Corona um

Abends und am Wochenende nur noch 16 Grad

Um Energie zu sparen, würden deshalb beispielsweise alle Leuchtmittel ausgetauscht und campusweit auf LED umgestellt, so Steffen. Die Heizungsanlagen seien komplett modernisiert und optimiert worden, um erhebliche Mengen Strom einzusparen, sagt die Hochschulkanzlerin. Alleine diese Maßnahmen kosten die Sporthochschule nach eigenen Angaben mehr als eine Million Euro.

Aber um das gesetzte Einsparziel zu erreichen, müssen wohl weitere Maßnahmen her. Die Wassertemperatur in den Schwimmbecken sinkt um zwei Grad. Flure werden nicht mehr geheizt. Die Raumtemperatur in Hörsälen, Büros und Bibliotheken sinkt auf maximal 19 Grad, in den Abendstunden und an den Wochenenden auf 16 Grad. Wer dann in einer Bibliothek sitzt und für mehrere Stunden lernen muss, könnte frieren.

Rund 700 Mitarbeitende müssen umziehen

Auch die Uni Bielefeld drückt auf die Sparbremse. Wer dort Sport studiert, muss diesen Winter in eines der städtischen Schwimmbäder gehen. Das 25-Meter-Schwimmbecken der Uni bleibt leer, weil es zu viel Energie kosten würde, es aufzuheizen. Vor allem die Mitarbeitenden der Uni bekommen das Energiesparen zu spüren. Rund 700 von ihnen müssen im Winter ihr Büro verlassen und in anderen Abteilungen unterkommen. So kann die Universität Bielefeld ihre Heizungen in fünf Gebäudekomplexen herunterfahren. Mehr als 420 Büros werden dann nicht mehr beheizt.