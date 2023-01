Landesregierung verteidigt die Lützerath-Räumung

Mehrfach betonte der Minister: "Ich setze mich seit 30 Jahren kritisch mit der Braunkohle auseinander, ich habe alle Auseinandersetzungen miterlebt" , aber die Vereinbarung mit RWE sei nun " einer der größten Fortschritte der letzten Jahre ". Sie besagt im Kern, dass RWE bereits 2030 aus dem Kohleabbau aussteigt, dafür aber Lützerath abgebaggert wird.

Die Argumentation des Ministers ist nicht neu, die Klimaaktivistinnen und -aktivisten in Lützerath überzeugt sie nicht. Sie verteidigen weiter jeden Zentimeter Gelände. Und posten Videos von Polizisten, die an ihren Tripods rütteln, diesen Dreibeinhockern in XXL , die das umkämpfte Terrain an der Abbruchkante überragen.

Wibke Brems: "Ein schwerer Tag für uns Grüne"

Die beiden Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Landtag, Wibke Brems und Verena Schäffer, meldeten sich am Vormittag per Pressemitteilung zu Wort. Da hatten sich bereits die ersten Demonstrierenden friedlich von der Polizei abführen lassen. Es waren aber auch Steine auf Einsatzkräfte geworfen worden, Barrikaden brannten.