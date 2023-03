Kommentar: Gipfel oder Treffen an der Talstation?

So ein Gipfel hat es ja schon vom Namen her an sich, dass man ganz oben ist. Und ich kenne Gipfel in der Politik nur so, dass sich tatsächlich die Chefs treffen. In Brüssel beim EU-Gipfel sind das die Staats- und Regierungschefs, und in Berlin sollten sich bei einem Bildungsgipfel dann schon auch Bundeskanzler wie Ministerpräsidenten und -präsidentinnen der Länder treffen.

(K)Ein Gipfel ohne Chefs und Chefinnen

Die Veranstaltung heute, zu der die Bundesbildungsministerin einlädt, ist aber sehr viel niedriger angelegt. Jetzt kommen noch nicht einmal die zuständigen Minister und Ministerinnen der Bundesländer, zumindest nicht die mit Unions-Parteibuch. Das hat zwar sicher auch damit zu tun, dass die Christdemokraten als Opposition im Bund ein wenig die Muskeln gegenüber der Ampelregierung spielen lassen wollen.