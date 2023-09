Weiter Streit um Kita-Hilfen

Die Lage an den Kitas, so heißt es schon länger, ist ernst. Gestiegene Energiepreise und vor allem der hohe Tarifabschluss für die Beschäftigten sind für viele Einrichtungen ein Problem. "Für die Landesregierung ist dies Anlass zum Handeln ", hieß es in der Pressemitteilung nach der schwarz-grünen Kabinettssitzung am Dienstag.

Schlicht gesetzliche Regelungen befolgt?

Dort hatte man sich verständigt, die im Kinderbildungsgesetz (Kibiz) vorgesehenen Pauschalen um vier Prozentpunkte zu erhöhen. Konkret bedeutet dies, dass ab August 2024 mehrere Millionen Euro zusätzlich den Trägern der Kitas zur Verfügung stehen. Von bis zu 70 Millionen Euro ist die Rede.