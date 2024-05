Zwischenbericht der Kinderschutzkommission im Landtag

Handlungsempfehlungen für die Politik

Anhand der Berichte der Experten leitet die Kommission dann Handlungsempfehlungen für die Politik, also den Landtag, ab. Cybermobbing ist zum Beispiel oft eine Fortsetzung von Mobbing im analogen Leben. Man müsse also immer beides zusammen denken und müsse Schulen und die Eltern mit einbeziehen, um Mobbing zu verhindern.

In diesem Fall haben die Experten aber aber auch berichtet, dass unsere Nachbarn in den Niederlanden da schon weiter seien und dort an allen Schulen Präventionsarbeit zu diesem Thema Mobbing gemacht werden muss.

Was demnächst ansteht

Die Kommission hat gerade erst im April ein Gutachten zu sexualisierter Gewalt an Kindern im kommerziellen Bereich in Auftrag gegeben. Also zum Beispiel in Musikschulen oder bei der Nachhilfe. In vielen anderen Bereichen wie der Kirche oder dem Sport gibt es bereits Kinderschutzkonzepte. Viele kommerzielle Anbieter haben solche Schutzkonzepte aber noch nicht. Das Gutachten soll bis Oktober 2025 fertig sein und dann Empfehlungen bereit halten, wie die Politik das auch in diesem Bereich umsetzen könnte.