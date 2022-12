Azubi-Training gegen Fake News und Hate Speech

1.000 Azubis aus Düsseldorf und dem Kreis Mettmann können ab Februar ein Online-Live-Training zum Thema "Digitale Bildung" buchen. Das für sie kostenlose Programm "Kein Azubi ohne Digi" wurde von der IHK Düsseldorf und dem Land NRW vorgestellt. Das Land fördert die Schulung mit rund 120.000 Euro.

Gefakte Fotos erkennen

Im Fokus des Trainings stehen Nachrichten- und Informationskompetenz. Mit dem Wissen sollen die Azubis zum Beispiel Desinformation erkennen und abschätzen können, welche Inhalte man bedenkenlos im Netz teilen kann und welche nicht. Landesmedienminister Nathanael Liminski sagte bei der Vorstellung: "Digitale Medien kompetent und selbstbestimmt nutzen zu können, ist heute wichtiger denn je."

NRW-Minister Nathanael Liminski erklärt das Azubi-Programm

Konkret umfasst die Schulung sechs interaktive Sitzungen à 60 Minuten. Durchgeführt wird sie von Trainern eines digitalen Bildungsanbieters. Die Teilnehmenden sollen dabei zum Beispiel lernen, was einen Social Media-Post von einer recherchierten Zeitungsnachricht unterscheidet.

Außerdem wird erklärt, wie Journalisten arbeiten und was zum Beispiel der Unterschied zwischen einem Kommentar und einem Bericht ist. Darüber hinaus geht es um Persönlichkeits- und Urheberrechte beim Teilen von Fotos und anderen Inhalten. Geschult wird auch, wie man zum Beispiel gefakte Bilder erkennt, etwa mit Anwendungen, die eine Rückwärtsfotosuche im Internet erlauben.

Düsseldorfer Rheinbahn macht mit beim Azubi-Training

In Düsseldorf will die Rheinbahn das Angebot als eines der ersten Unternehmen nutzen. "Das Projekt hat aus unserer unternehmerischer Sicht geradezu eine Notwendigkeit" , sagte Klaus Klar, der Arbeitsdirektor des ÖPNV-Anbieters.

Rheinbahn macht mit beim Azubi-Programm

Er hob hervor, dass viele Azubis später auch bei der Rheinbahn bleiben. Es sei im Interesse des Unternehmens, wenn sie dann nicht über digitale Fallstricke stolpern. Die Schulungen umfassen auch betriebliche Aspekte wie etwa die Frage: Was darf ich als Mitarbeiter im Zusammenhang mit meinem Arbeitgeber posten?

In Krefeld war das Programm ein Erfolg

Das Training lief vorher schon im Bezirk der IHK Mittlerer Niederrhein in Krefeld. Dort machten sogar mehr Azubis mit als geplant. Wegen des Erfolgs laufen die Schulungen dort auch nach Projektende weiter, die ausgelaufene Landesförderung übernehmen die teilnehmenden Firmen.

NRW-Medienminister Liminski hofft, dass das auch in Düsseldorf passieren wird. Die anfängliche Landesförderung ist sozusagen ein Anschubser mit dem Ziel, dass die Wirtschaft die Schulungen dann mit eigenem Geld fest in den Ausbildungsplan einbaut. Ob dieser Anschubser auch in weiteren Kommunen gefördert wird, ist laut dem Minister noch nicht entschieden.