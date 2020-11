NRW: Weniger Einschulungs-Untersuchungen wegen Corona

Dass solche Kinder mit vielen unerkannten Problemen in die Schule kommen, fürchtet auch Monika Brück-Paschko, Leiterin des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes in Hagen: "Wir haben einen großen Anteil an Kindern, die noch nie in einem Fördersystem gewesen sind oder einen Kinderarzt gesehen haben. Da müssen wir sowohl im medizinischen Bereich als auch bei Sprache und anderen Dingen gucken: Was brauchen diese Kinder?"

Untersuchungen gesetzlich vorgeschrieben

Der Amtsarzt entscheidet über eine Rückstufung

Deswegen und weil es ein gesetzlicher Auftrag ist, sollen in Hagen trotz Corona-Krise weiter alle Kinder untersucht werden - wenn auch nicht alle vom Kinder- und Jugendfacharzt. Das Hagener Gesundheitsamt hat ein Stufenmodell entwickelt, wonach alle Kinder eine Basisuntersuchung bekommen und diejenigen, bei denen es Auffälligkeiten gibt, auch vom Arzt untersucht werden.