Beschwerde aus der Justiz: In NRW fehlen mehr als 400 Staatsanwälte

Der Bund der Richter und Staatsanwälte in Nordrhein-Westfalen hat einen Brandbrief an Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU ) verfasst. Nach Ansicht der berufsständischen Vertretung fehlen in NRW mehr als 400 Staatsanwältinnen und Staatsanwälte.

Geringer Verdienst mache Justizdienst unattraktiv

Zu den 113 derzeit unbesetzten Stellen kämen noch 290 fehlende Stellen hinzu. Das habe einen Grund: Die Justiz sei für gute Absolventen finanziell unattraktiv geworden, kritisierte der Verband.