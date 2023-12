Junge Union NRW: Verfassungsklage gegen Bundesregierung

35 Seiten soll sie lang sein: Die Klage, die vier Juristen aus der Jungen Union NRW beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe vergangenen Samstag eingereicht haben. Darunter auch der Landesvorsitzende der NRW-JU. Der Tenor: Die Bundesregierung hätte nicht an dem 2011 - unter Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) - beschlossenen Ausstieg aus der Atomenergie festhalten dürfen. Denn so ließen sich weder die deutschen Klimaziele noch das Pariser Klimaabkommen einhalten.

Deutsche Klimaziele

Deutschland hat in seinen Klimaschutzgesetzen festgeschrieben, die Treibhausgas-Emissionen bis 2030 um 55 Prozent gegenüber 1990 zu mindern und bis 2050 klimaneutral zu sein. Außerdem unterstützt Deutschland das Pariser Klimaabkommen, das festlegt, dass der weltweite Temperaturanstieg möglichst auf 1,5 Grad beschränkt werden muss.

Klimabeschluss von 2021 als Grundlage

Die jungen Juristen berufen sich in ihrer Klage auf den Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts von März 2021. Damals hatten junge Menschen mit Unterstützung von Umweltorganisationen gegen die Klimapolitik der Bundesregierung geklagt und teilweise gewonnen. Das Gericht urteilte, dass die deutschen Klimaschutzgesetze keine ausreichende Regelung enthielten, die über 2030 hinausgingen. Deshalb sei der Druck, nach 2030 Treibhausgase zu reduzieren, so groß, dass zukünftige Generationen in ihren Freiheitsrechten massiv eingeschränkt würden.