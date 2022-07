Jahrestag: Gedenken an die Opfer der Flutkatastrophe

Stand: 14.07.2022, 06:00 Uhr

Am Jahrestag der Flutkatastrophe wird bei einer zentralen Gedenkfeier der Landesregierung der Opfer gedacht. Wir übertragen den Gottesdienst in der Herz Jesu Kirche in Euskirchen im Livestream am Donnerstag ab 17:30 Uhr.