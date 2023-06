Antisemitismus: Fünf Vorfälle pro Woche in NRW

Antisemitismus tritt mal mehr, mal weniger versteckt oder subtil auf: in der Alltagssprache, in Witzen oder Karikaturen. Diese Art der Diskriminierung kann sich auch in offener Gewalt niederschlagen und zur täglichen Bedrohung jüdischer Menschen werden.

Von einem enormen Dunkelfeld berichtet Jörg Rensmann, Leiter der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus NRW ( RIAS NRW ). Denn lange war nicht bekannt, wie verbreitet antisemitische Vorfälle in Nordrhein-Westfalen sind, was eine systematische Erfassung nötig gemacht habe. Seit April 2022 sammelt RIAS NRW Fotos, Daten und Geschichten von Betroffenen und Zeugen.

Die dokumentierten Vorfälle werden unabhängig von der politischen Einstellung der Täter aufgenommen. Auch, ob sie einen Straftatbestand darstellen, wird nicht erfasst. Erst einmal werden alle Vorfälle aufgenommen und kategorisch sortiert: Handelt es sich um eine Form extremer Gewalt oder einen physischen Angriff, der nicht lebensbedrohlich ist? War es Sachbeschädigung, Bedrohung oder verletzendes Verhalten? Auch Massenzuschriften werden gesammelt.

NRW mit hoher Zahl extremer Gewaltvorfälle

Im Jahr 2022 gab es laut Meldestelle vier Fälle von extremer Gewalt, fünf Angriffe, sechs Bedrohungen, 27 gezielte Sachbeschädigungen, neun Massenzuschriften. Weiterhin wurden 60 Versammlungen erfasst und 153 Fälle verletzendes Verhalten, die somit den größten Anteil ausmachen.