Internet-Anbindung: Jeder vierte NRW-Haushalt kann Glasfaser nutzen

Rund jeder vierte Haushalt in Nordrhein-Westfalen kann auf einen Internetanschluss per Glasfaser zugreifen. Das geht aus Zahlen des Wirtschaftsministeriums hervor, die heute bekannt gegeben werden. Dem WDR liegen sie bereits vor.

Glasfaser-Kabel im Keller oder gar in der Wohnung

Demnach sind 24 Prozent der Haushalte in der Situation, dass die Glasfaser-Leitung entweder bis in den Keller ihres Gebäudes reicht ("Fiber to the Building", FTTB) oder das Glasfaser-Kabel sogar bis in ihre Wohnung führt ("Fiber to the Home", FTTH). Schlechtere technische Anbindungen, bei denen die Glasfaser-Leitung am nächsten Verteilerpunkt in der Nachbarschaft endet ("Fiber to the Curb", FTTC), sind in der Statistik nicht berücksichtigt.