Milliarden für Chipfabriken: Warum profitiert NRW nicht?

Experte warnt, Ministerium beschwichtigt

Hanno Kempermann vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln sieht noch grundsätzliche Nachteile von NRW. " Ein Grund ist, dass es in ostdeutschen Bundesländern noch sehr viele Flächen gibt, auf denen sich diese großen Werke ansiedeln können. Die gibt es in Westdeutschland so gut wie gar nicht mehr. " Zudem seien im ostdeutschen Raum viele Erneuerbare Energien verfügbar, die bei großen Industrieansiedlungen gebraucht würden.

Die Sorgen vor einer Deindustrialisierung Nordrhein-Westfalens seien " durchaus berechtigt ". " Zumindest gibt es Anzeichen, dass etwas passieren muss ", sagt Kempermann. Die führenden Sparten Stahl und Chemie seien sehr energieintensiv und litten unter den hohen Preisen. Deshalb sei es richtig, jetzt mit " sehr viel Druck " die Erneuerbaren auszubauen.

Das NRW-Wirtschaftsministerium sieht hingegen kein Grund zur Sorge. Von dort hieß es am Mittwoch auf WDR-Anfrage: " Nordrhein-Westfalen ist als größtes Bundesland und starker Wirtschaftsstandort im Herzen Europas auch in den aktuell herausfordernden Zeiten ein attraktiver Standort für Unternehmen ." So sei das Interesse bei ausländischen Direktinvestitionen nach wie vor groß. " Es sollten nicht nur spektakuläre Großansiedlungen in den Blick genommen werden, sondern auch die dahinterstehenden Lieferketten, bei denen Nordrhein-Westfalen beispielsweise im Bereich der Automobilindustrie breit und gut aufgestellt ist ."

Milliarden für den Kohleausstieg

Vor zwei Jahren wurde mal versucht, im Rheinischen Revier eine Chipfabrik anzusiedeln. Sogar die Unterstützung ehemaliger Landtagsabgeordneter wurde genutzt. Doch auch die half nicht. Am Ende verlief das Projekt im Sande. Stattdessen fließen nun fast 15 Milliarden Euro vom Bund nach NRW, um den Strukturwandel nach dem Kohleausstieg 2030 zu schaffen. Viele kleinere Projekte sollen damit angestoßen werden.