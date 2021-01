Impfstart: Alle zuerst - das geht nun einmal nicht

700 Online-Zugriffe pro Sekunde meldete heute die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe, die KV Nordrhein sprach schon am Mittag von 22 Millionen Online-Zugriffen. Da können Server schon mal in die Knie gehen. Rechen-Kapazitäten kann man heute für vergleichsweise wenig Geld mieten, das stimmt. Aber um das klar zu sagen: Dieser Run auf die besten Plätze hat auch etwas ziemlich Irrationales. Seit einem Jahr schleppen wir uns durch diese Pandemie. Kommt es da wirklich auf eine ungeimpfte Woche mehr oder weniger an?