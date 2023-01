U-Ausschuss zur Flut: Fehlende Akten, fehlende Kontrollen, fehlende Warnungen

Am 26. August 2021 klingelt die Staatsanwaltschaft beim Bergamt der Bezirksregierung Arnsberg. Der Besuch ist angekündigt, die angeforderten Akten bereits in einem Besprechungsraum ausgelegt. Die Ermittler wollten alle Unterlagen haben, die sich mit der Genehmigung und der Kontrolle des Tagebaus in Erftstadt-Blessem zu tun haben.

Die dortige Kiesgrube war bei der Hochwasser-Katastrophe gut einen Monat zuvor überflutet worden und hatte einige Häuser zusammenstürzen lassen. Gutachter und auch die Staatsanwaltschaft hatten schnell den Verdacht, dass der Wall, der ein extremes Hochwasser zurückhalten sollte, nicht den behördlichen Vorgaben entsprach.

Akten von Beschuldigten selbst zusammengestellt

Das Problem: die entsprechenden Akten wurden damals beim Bergamt von Personen zusammengestellt, die selbst für Genehmigung und Kontrolle der Kiesgrube verantwortlich waren, von der Staatsanwaltschaft wurde eine von ihnen sogar als Beschuldigte geführt. Die Mitarbeiter missachteten damit einen Erlass des Wirtschaftsministeriums, der genau das verboten hatte.