Kommentar: NRW muss ein neues Staatsversagen verhindern

Ja, einige der offensichtlichsten Fehler hat Nordrhein-Westfalen abgestellt: Das Landesumweltamt ist jetzt auch ans Europäische Hochwasserwarnsystem angeschlossen. Und das Katastrophenzentrum im Innenministerium kriegt jetzt auch Berichte über steigende Pegel. Aber will ernsthaft jemand solche Selbstverständlichkeiten als politischen Erfolg feiern? Als den Fortschritt hin zu mehr Schutz vor Hochwasser?

Vorhersagen über steigende Pegel gibt es weiterhin kaum

Auch heute stehen noch immer zu wenige Sirenen im Land, das räumt selbst der Innenminister ein. Eine Hochwasservorhersage gibt es in NRW nur für ganz wenige kleine Flüsse, und auch dort nur im Testbetrieb.

Das ist der Status quo.

Tobias Zacher, WDR Landespolitik

Auch das Versagen der Behörden könnte sich heute wiederholen. Daran ist die Politik schuld. Die Warnkette hat vor einem Jahr auch deshalb nicht funktioniert, weil sie aus unzähligen Ämtern, Abteilungen und Beamten besteht. An dieser Struktur hat sich bis heute nichts geändert.



Das ist ein Problem.

Viele Zuständige, keiner fühlte sich verantwortlich

In der Katastrophe gab es zwar viele Zuständige. Aber immer nur für einen kleinen Teil-Bereich. Fürs Warnen und Alarm schlagen fühlte sich auf Landes- oder Bezirksebene niemand verantwortlich.



Ja, das Warnen und Evakuieren der Bevölkerung ist Sache der Bürgermeisterinnen und Landräte. Sie stehen am Ende einer langen Kette und sollen vor Ort entscheiden, ob die Feuerwehr mit Lautsprecherwagen durch die Straßen fährt und ob sie Menschen in Sicherheit bringt.