NRW: Viele Flüge in Herbstferien verspätet

In den zurückliegenden Herbstferien gab es an den beiden größten Flughäfen des Landes viele verspätete Flüge. Das geht aus einem Bericht des NRW-Verkehrsministeriums an den zuständigen Ausschuss im Landtag hervor.

Jeder dritte Flug in Köln war verspätet

Demnach war im Untersuchungszeitraum 03. bis 16. Oktober am zweitgrößten Flughafen Köln-Bonn jeder dritte Flug verspätet (34,7%). Am größten Flughafen Nordrhein-Westfalens in Düsseldorf kam im gleichen Zeitraum jeder vierte Flug (24,6%) zu spät an.