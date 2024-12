Kommentar: Gekürzte Kürzungen aus Angst vor der Bundestagswahl

Aber man muss sich auch genauer ansehen, wo das Geld jetzt plötzlich herkommt. Und da fallen zwei Punkte ins Auge. Ein Batzen kommt aus der Inanspruchnahme des Europäischen Sozialfonds. Den gab es aber auch schon vorher. Wenn er bisher also nicht in die Haushaltsrechnung eingeflossen war, hat man da einen Topf nicht genutzt, der längst vorhanden war. Also: Hier sind Hausaufgaben nicht gemacht worden.

Die Bundestagswahl und ihr Einfluss

Und dann kommen Gelder über sogenannte Umschichtungen. Das wiederum heißt: Hier wird Geld, das bislang für einen anderen Bereich geplant war, genommen, um Sozialleistungen weiter finanzieren zu können. Wo diese Mittel herkommen, sagt die Landesregierung auch: Einmal aus einem Topf zur Bekämpfung von Epidemien und dann aus einem, in dem Geld für die Unterbringung von Flüchtlingen steckt.

Das bedeutet dann aber: Kommt eine neue Epidemie oder kommen viele neue Flüchtlinge ins Land wird das Geld, das jetzt genommen wird fehlen. Das ginge dann wahrscheinlich nur über einen Nachtragshaushalt und neue Schulden.