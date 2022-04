Neue "Tarn-App" für Opfer von Gewalt in NRW

Ein neues Angebot in NRW soll das in Zukunft verhindern. Mit einer sogenannten Tarn-App soll auf dem Smartphone verschleiert werden, dass das Opferschutzportal des Landes aufgerufen wird. Die App wurde am Mittwoch von Gleichstellungsministerin Ina Scharrenbach ( CDU ) vorgestellt.

Alltägliche Funktionen verschleiern eigentliches Thema

Und so funktioniert sie: Über das Opferschutzportal NRW wird die App auf das Smartphone geladen. Zunächst stehen mehrere alltägliche Themenbereiche zur Auswahl, um die es in der App vordergründig geht - wie zum Beispiel Gesundheitsthemen. Damit kein Verdacht entsteht und die Tarnung bestehen bleibt, funktionieren auch simple Funktionen wie etwa das Eintragen von regelmäßigen Meditationen in eine Art Tagebuch.