Wärme mit Tiefgang - NRW will Geothermie fördern

Wenn ein politisches Vorhaben als Schwergewicht daherkommen soll, dann geht es nicht schlicht um Programme oder Projekte, sondern um Masterpläne. Am Montag stellte Landeswirtschafts- und Energieministerin Mona Neubaur (Grüne) ihren " Masterplan Geothermie NRW " vor.

Bis 2045 sollen " bis zu 20 Prozent des Wärmebedarfs klimaneutral mit Erdwärme " gedeckt werden. Als erstes Bundesland, so Neubaur, lege NRW eine umfassende Strategie zur Erschließung der Erdwärme vor.

"Unter unseren Füßen liegt ein Schatz – eine unerschöpfliche und klimaneutrale Energiequelle, die wir heute noch zu wenig nutzen." Mona Neubaur, NRW-Wirtschaftsministerin

Starthilfe vom Land bei Probebohrungen

Die Präsentation des Masterplans fand in der NRW-Bank statt, denn die Förderbank der Landesregierung spielt eine wichtige Rolle bei dem Bemühen, den Schatz Erdwärme zu bergen: Sie soll das sogenannte " Fündigkeitsrisiko " absichern, also die Ungewissheit, die darüber besteht, ob am Ende einer Bohrung auch wirklich nutzbare Erdwärme angezapft werden kann.

Steht am Ende keinerlei Fündigkeit, dann trage die NRW Bank bis zu 45 Prozent der Kosten. Bei einer Teilfündigkeit gebe es einen entsprechend geringeren Zuschuss. Dafür stehe ein Fonds in Höhe von 20 Millionen Euro bereit, so Neubaur. Die 45 Prozent Unterstützung bezeichnete sie als "beihilferechtliche Höchstgrenze" , man setzte sich auf EU -Ebene dafür ein, dass auch mehr Förderung möglich sei.