Bei Blackout: Kurbelradios für alle Gefangenen in NRW

Der Strafvollzug in NRW gehört zur sogenannten Kritischen Infrastruktur ( KRITIS ). Die Gefängnisse bereiten sich daher seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine und der folgenden Energiekrise auf einen potenziellen längeren Stromausfall vor. Das Justizministerium hat alle Anstalten angewiesen, ihre Notstromversorgung zu checken - und gegebenenfalls auszubauen. Dabei geht es vor allem um größere Sprittanks für die Aggregate.

Kurbelradios gegen Unruhe im Knast

Aber: Der Notstrom wird in einem Gefängnis vor allem für die Sicherheit gebraucht. Zum Beispiel für elektronische Schlösser oder Scheinwerfer. Die (erlaubten) Fernseher oder Radios in den Zellen müssten wohl aus bleiben. Dennoch sollen die Gefangenen selbst oder gerade in einer Krisensituation wie einem Blackout Informationen von "draußen" bekommen - damit im Knast keine Unruhe ausbricht.