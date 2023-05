Lesen Lernen: Schulministerin mit Maßnahmen gegen Abwärtstrend

Der Schulausschuss des NRW-Landtages hat daher in einer Sondersitzung am Donnerstag über das Problem beraten. Auch Schulministerin Dorothee Feller ( CDU ) war in Düsseldorf vor Ort, um Maßnahmen zur Verbesserung der Basiskompetenzen - also Lesen, Rechnen und Schreiben - vorzustellen.

"Unser Ziel ist es, die Grundschulen noch besser und gezielter dabei zu unterstützen." Dorothee Feller, CDU

NRW Schulministerin

Verbessertes Lehrmaterial und Tests

So will die Ministerin zum Beispiel mit der Förderung schon vor der Einschulung anfangen. Das heißt: Bei der Anmeldung für die Grundschule sollen bereits Tests gemacht werden. Werden dann zum Beispiel Probleme beim Sprechen festgestellt, soll es gezielt Förderung geben. So könnten Defizite früher auffallen.

NRW Schulminsterin Dorothee Feller, CDU

Den Lehrerinnen und Lehrern soll außerdem gezielt Unterrichtsmaterial zur Verfügung gestellt werden. Dieses Material ist " auf der Basis aktueller fachwissenschaftlicher und fachdidaktischer Erkenntnisse ", heißt es aus dem Ministerium. Das Ziel: Entlastung, da das Lehrpersonal schon fertige Konzepte hat, um Lesen, Rechnen und Schreiben bei den Kindern gezielter zu fördern.

Der Fokus liegt aktuell aber erst einmal auf dem Lesen: Für jeweils 20 Minuten sollen Lesezeiten verbindlich auf dem Stundenplan in den Grundschulen stehen. Aber auch die emotional-soziale Entwicklung soll gezielt gestärkt werden. Dies sei wichtig, " um sich auf Lerninhalte konzentrieren zu können ", so Feller.

Opposition: Gesamtkonzept fehlt

Die SPD kritisiert, dass die Ministerin ein Gesamtkonzept schuldig bleibe. Sie fordert, dass Kinder bereits im Alter von viereinhalb Jahren auf ihre sprachliche, methodische und soziale Entwicklung hin untersucht werden sollen - und bei Bedarf schon ein Jahr vor der Einschulung entsprechende Förderung erhalten.