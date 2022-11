Hilferufe der Kommunen: Turnhallen werden wieder zu Flüchtlingsunterkünften

Umfrage: Viele Kommunen nutze Turnhallen

Dem WDR-Magazin Westpol liegt eine Umfrage des Städte-und Gemeindebundes NRW zur Nutzung von Turnhallen oder ähnlichen Gebäuden (z.B. Schulgebäude, Tennishallen, Bürgersäle) vor. Die Ergebnisse:

45 von 205 Kommunen nutzen derzeit Turnhallen oder vergleichbare Einrichtungen für die Unterbringung von Flüchtlingen. Dies entspricht einem Anteil von 22 Prozent. Einige Kommunen haben mehrere Gebäude für die Unterbringung aktiviert.

61 Kommunen bereiten aktuell Turnhallen oder vergleichbare Gebäude für die Unterbringung von Geflüchteten vor. Das entspricht einem Anteil von 30 Prozent. In 22 dieser Kommunen ist bereits mindestens eine Halle mit Geflüchteten belegt.

Mehr als die Hälfte plant mit Notunterkünften

105 Kommunen rechnen damit, in den kommenden drei Monaten Turnhallen oder vergleichbare Gebäude als Notunterkünfte aktivieren zu müssen, wenn die Zuwanderung auf gleichem Niveau bleibt. Dies entspricht einem Anteil von 51 Prozent. In 29 dieser Kommunen ist bereits mindestens eine Halle mit Geflüchteten belegt. (Von 361 Mitgliedskommunen haben sich 205 an der Umfrage vom 3.-16. November beteiligt)

Eckhard Ruthemeyer, Präsident Städte- und Gemeindebund NRW

"Das Thema Turnhalle ist sicherlich ein sensibles Thema, weil die Schulen und die Sportvereine unter der Coronazeit sehr gelitten haben", sagt der Präsident des Städte-und Gemeindebundes NRW, Eckhard Ruthemeyer im Westpol-Interview. Und insofern sei das etwas, was man versucht habe, "als Allerletztes in Anspruch zu nehmen". Doch den Kommunen bliebe keine andere Wahl, erklärt Ruthemeyer, der gleichzeitig hauptamtlicher Bürgermeister der westfälischen Kreisstadt Soest ist und der CDU angehört.

Land will Landeseinrichtungen aufstocken

NRW-Flüchtlingsministerin Josefine Paul hat nochmals betont, dass das Land mehr Plätze in den Landeseinrichtungen bereit stellen will. "Wir haben derzeit 8000 Plätze in der Prüfung, von denen wir hoffen, dass wir sie sehr kurzfristig auch werden an den Start bringen können" , sagt Paul im Westpol-Interview. Trotzdem hänge das natürlich immer davon ab, "welche Instandshaltungsmaßnahmen bei den einzelnen Liegenschaften notwendig sind" .

Städtebund und Kufen warnen: Plätze werden nicht reichen

Aktuell gibt es 26.400 Plätze in den Landeseinrichtungen. Derzeit vertraglich abgesichert sei die Schaffung von 34.500 Plätzen, heißt es vom Ministerium. Der Städte-und Gemeindebund glaubt nicht, dass die Aufstockung auf Landesseite ausreichen wird, um die steigende Zahl an Flüchtlingen bewältigen zu können.

Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen hatte erst vor wenigen Wochen bei einem Treffen der kommunalen Verbände mit Ministerpräsident Wüst noch mehr Plätze gefordert. 2015/16 habe das Land 70.000 bis 80.000 Plätze für Flüchtlinge zur Verfügung gestellt.