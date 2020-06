Verhindert die Fleisch-Lobby härtere Regeln?

Nicht erst seit den Corona-Infektionen im Schlachtbetrieb Tönnies in Rheda-Wiedenbrück wird auf die Arbeitsbedingungen in der Branche geblickt. Schon nach einem Ausbruch in einem Schlachthof der Firma Westfleisch in Coesfeld hatte es im Mai eine bundesweite Diskussion gegeben. Der einhellige Tenor damals: So dürfe es nicht weitergehen.