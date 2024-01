Steuerbetrug: NRW bündelt Kräfte in neuem Landesamt

Die Fahndung nach Tätern sei nicht mehr mit dem Ankauf und der Auswertung von Datenträgern getan, sagt die neue Leiterin. Vielmehr seien die Ermittler nun " mehr und mehr mit organisierten Banden konfrontiert, die ihre Betrugsgeschäfte gezielt international aufbauen, Spuren gekonnt verwischen und sich verstärkt im virtuellen Raum bewegen sowie Kryptowährungen nutzen. ", meint Stephanie Thien.

IT-Kompetenzzentrum geplant

Das Landesamt soll Kompetenzen und Spezialwissen bündeln und Ermittlungen koordinieren. Außerdem werden neue Ermittlungsmethoden zum Einsatz kommen und ein IT-Kompetenzzentrum gegründet. Der Aufbau der Behörde erfolgt in zwei Schritten. Seit Jahresbeginn arbeiten 150 Beschäftigte an einem Übergangs-Standort in Düsseldorf.