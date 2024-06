Altersgrenze für Feuerwehrleute: Einigung auf 61 Jahre

Die Altersgrenze für die Pension von Feuerwehrleuten in NRW wird etwas angehoben. CDU und Grüne im Landtag haben sich auf eine neue Regelung geeinigt. In Zukunft sollen Feuerwehrleute nicht mehr mit 60 Jahren, sondern mit 61 in Ruhestand gehen.

Und das unabhängig von der Laufbahngruppe, die jemand eingeschlagen hat. " Bei der Feuerwehr sollten möglichst für alle gleiche Bedingungen herrschen ", sagte die innenpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Julia Höller. Eigentlich hatte Innenminister Herbert Reul (CDU) geplant, für gehobene Laufbahnen das Alter sogar auf 62 Jahre zu erhöhen.