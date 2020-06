Ferienprogramm für bedürftige Kinder

Monatelang waren die Schulen in NRW während des Corona-Lockdowns komplett geschlossen, Schülerinnen und Schüler mussten zuhause bleiben. Soziale Kontakte zu anderen Kindern waren für viele in dieser Zeit stark reduziert. Zum Ausgleich will die Landesregierung in diesem Sommer zwei große Ferienangebote auflegen. Das hatte Schulministerin Yvonne Gebauer ( FDP ) vergangenen Freitag (11.06.2020) erstmals in einem Youtube-Livestream des WDR angekündigt.

Das eine Programm richtet sich an Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, das andere sei für Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien gedacht. Nach Angaben des Schulministeriums sollen die Ferienprogramme "auf die besonderen Belange " von Kindern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf ausgerichtet werden.

Über mehrere Wochen soll es tägliche Angebote geben. Gemeinsam seien die Inhalte mit Eltern, freien Trägern, Schulträgern, Verbänden und Gewerkschaften in der vergangenen Wochen beraten worden.