FDP legt Gutachten gegen neues Kommunalwahlrecht vor

Ein neues Gutachten soll nun diese These stützen. Erstellt haben es der Politikwissenschaftler Joachim Behnke und die Mathematikerin Kai-Friederike Oelbermann. Die Untersuchung der beiden zeigt auf, dass die FDP zum Beispiel 135 Mandate weniger in kommunalen Vertretungen hätte, wäre schon bei der vergangenen Kommunalwahl das neue Verfahren angewandt worden. Dagegen hätten vor allem SPD und CDU profitiert. Die SPD hätte 131 Sitze mehr, die CDU sogar 234. Auch die Zahl der Fraktionen in Stadt- und Gemeinderäten wie Kreistagen wären geringer mit dem neuen Verfahren.

Der "Matthäus-Effekt" für die Habenden