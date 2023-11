Über 20 Millionen Ticketbewerbungen: Lahm stellt Euro 2024-Zwischenbericht vor

Mehrere Fanzonen in jeder Stadt

Anfang Dezember werden die Gruppen der Euro ausgelost. Dann wird auch feststehen, welche Mannschaften in welche NRW-Städte kommen. In allen vier NRW-Städten finden Vorrunden- und Achtelfinalspiele statt, in Dortmund sogar ein Halbfinale. Eine Besonderheit: Alle Gastgeberstädte haben dieses Mal gleich mehrere Fanzonen, in denen es Public Viewing und Partys geben wird. In Dortmund etwa am Friedensplatz und Westfalenpark, in Düsseldorf am Burgplatz, Gustav-Gründgens-Platz und der unteren Rheinwerft.

Um den Rückhalt in der Bevölkerung zu stärken, setzt Turnierdirektor Lahm außerdem voll auf das Thema Nachhaltigkeit. Alle Stadien sind rauchfrei, überall gibt es vegetarisches und veganes Essen und Mehrwegbecher. Und: Es wird vergünstigte Bahntickets geben. Zu einem Spiel kann man deutschlandweit für 30 Euro in der 2. Klasse pro Weg fahren, in der 1. Klasse sind es 40 Euro. Außerdem wird es Fahrtickets im Nahverkehr geben, die im Stadionticket enthalten und 36 Stunden gültig sein sollen. "Der grüne Fußabdruck wird bei so einem Turnier immer wichtiger" , sagte Lahm.

Sicherheitsbedenken? Organisatoren bleiben vage