Ermittlung wegen Meineids: Sonderbehandlung für Kölner Kardinal Woelki?

Der WDR hat mit einem halben Dutzend weiterer aktiver und ehemaliger Strafverfolger und Ermittler über das Vorgehen gesprochen. Sie alle bezeichneten den Vorgang als ungewöhnlich und fragwürdig.

Woelki bestreitet die Meineids-Vorwürfe

Kardinal Woelki erscheint als Zeuge vor dem Kölner Landgericht

Konkret geht es bei den Ermittlungen unter anderem um eine Aussage des Kardinals vor dem Landgericht Köln im März 2023. Verhandelt wurde dort eine Klage Woelkis gegen die Berichterstattung der "Bild"-Zeitung. Die hatte behauptet, Woelki habe einen Priester befördert, obwohl er von Missbrauchsvorwürfen gegen den Mann gewusst habe.

Den Prozess gewann Woelki in erster Instanz. Aber eine seiner Aussagen ist nun Gegenstand der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen. Laut Gerichtsprotokoll, das dem WDR vorliegt, wird Woelki auf Dokumente angesprochen, in denen ein Betroffener H. Missbrauchsvorwürfe gegen einen leitenden Pfarrer schildert. Woelki antwortet laut des Protokolls unter Eid und mit dem Zusatz "so wahr mir Gott helfe": "Bis heute hat mir niemand etwas über die Vorwürfe H.s berichtet."

Dokumente wecken Zweifel an Woelkis Aussagen

Doch zwei Monate nach der Gerichtsverhandlung veröffentlichten WDR und Kölner Stadt-Anzeiger Dokumente, die Zweifel an Woelkis Aussagen nährten. In einem Brief wurden die Missbrauchs-Vorwürfe gegen den umstrittenen Priester bereits 2018 an die zuständige Behörde im Vatikan gemeldet. Unterschrieben war der Brief mit den Worten: "In Christus verbunden" und der Unterschrift von Kardinal Woelki. Doch der habe den Brief lediglich unterschrieben, nicht aber gelesen, bekräftigte das Erzbistum immer wieder.

Außerdem liegt dem WDR das Protokoll einer Sitzung mit Kardinal Woelki aus dem September 2022 vor, ein halbes Jahr vor seiner Aussage vor Gericht. Laut Protokoll diskutierte er mit den teilnehmenden Stadtdechanten, den Regionalchefs des Bistums, über den beschuldigten Priester.