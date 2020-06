NRW-Epidemiegesetz wird nicht verlängert

Heftige Diskussionen um geplante Zwangsverpflichtungen

Das " Gesetz zur konsequenten und solidarischen Bewältigung der COVID-19-Pandemie in NRW " war am 14. April von allen Parteien mit Ausnahme der AfD verabschiedet worden und zuvor heftig diskutiert worden. Am Ende wurde es in verschiedenen Punkten noch entschärft. So sah die ursprüngliche Fassung zum Beispiel eine Zwangsverpflichtung von medizinischem Personal vor - dieser Passus wurde später durch ein "Freiwilligen-Register" für potenzielle Helfer ersetzt.

Das Epidemiegesetz darf nicht verwechselt werden mit der Corona-Schutzverordnung, die in gewissen Situationen etwa das Tragen einer Maske oder Abstandsregeln vorschreibt. Diese bleibt in Kraft.