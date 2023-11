Studie: Fast jeder fünfte Jugendliche in NRW ist sehr einsam

Besonders gefährdet, sich zu isolieren, sind laut der Studie arbeitslose junge Menschen. Studienautorin Maike Luhmann und ihr Team raten der Politik zu einer Aufklärungskampagne und dazu, spezielle Freizeitangebote und Aufenthaltsorte zu schaffen. Außerdem müssten die Jüngeren dort angesprochen werden, wo sie sind, in der Schule und im Internet.

Ministerpräsident Wüst hatte sich im Sommer 2023 in Japan angesehen, mit welchen Projekten dort Menschen aus der Einsamkeit geholt werden sollen. In Japan ist Einsamkeit noch verbreiteter, es gibt sogar ein Einsamkeitsministerium.

Die Staatskanzlei in NRW hat jetzt eine Stabstelle Einsamkeit mit zwei Mitarbeitenden eingerichtet. Im kommenden Jahr plant die Landesregierung eine Einsamkeitskonferenz und will ihre Maßnahmen in einem Aktionsplan bündeln. Mehr Geld für Jugendzentren und neue Aufenthaltsorte ist allerdings bisher nicht vorgesehen.

Begegnungsorte für junge Erwachsene fehlen

Der Verein „FAIR.STÄRKEN“ in Köln engagiert sich für Kinder und Jugendliche aus sozialbenachteiligten Lebenslagen. Leiterin Mechthild Böllk hat auch festgestellt, dass die Pandemie viel verändert habe. Die Kinder und Jugendliche würden viel mehr Zeit zu Hause mit dem Handy verbringen als früher. Außerdem seien besonders Mädchen ängstlicher geworden.

Die Jugendzentren seien tollen Orte, aber sie richten sich vor allem an Minderjährige und es gäbe insgesamt zu wenige, so Mechthild Böll. Man bräuchte in jedem Stadtteil einen Ort, wo Jugendliche und auch junge Erwachsene sich treffen können, ohne dafür bezahlen zu müssen.

So etwas wünscht sich auch Johannes Stertenbrink. Statt auszugehen, sitzt er Freitagabends oft alleine und einsam am Bach im Wald. Er möchte nicht viel Geld ausgeben müssen, um andere Leute zu treffen.

