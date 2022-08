Zahl der Wohnungseinbrüche erstmals wieder gestiegen

2016 schloss NRW daher eine "Sicherheitskooperation" mit den kriminalpolizeilichen Zentralstellen Belgiens und der Niederlande. Sie bestehe weiterhin, sagt ein LKA -Sprecher auf Nachfrage, es gebe "Aktionstage" mit grenzüberschreitenden Kontrolleinsätzen "zur gezielten Bekämpfung der Bandenkriminalität und mobil agierenden Tätergruppen". Die Bekämpfung der Einbruchkriminalität sei nach wie vor "ein kriminalstrategischer Schwerpunkt" der Landesregierung.

Comeback der Einbrecher: Wie reagiert die Landesregierung?

Wie sehr das Thema nach zweieinhalb Jahren Ruhe während der Pandemie in den Hintergrund gerückt ist, zeigt der Koalitionsvertrag der neuen schwarz-grünen Landesregierung. Was einst Wahlkampfthema gewesen wäre, findet selbst im langen Kapitel zur Sicherheit in NRW keinerlei Erwähnung.